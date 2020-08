La Juventus sarà costretta a rinunciare a Jadon Sancho, almeno per il momento. L'attaccante era stato individuato come uno dei possibili uomini immagine per il futuro del club dopo che i rapporti tra il giocatore inglese e il Borussia Dortmund si erano raffreddati. La società più convinta a prendere Sancho però - e anche quella che ha una disponibilità economica maggiore - è il Manchester United: Solskjaer sa che il classe 2000 fa gola a tanti club Juve per prima, per questo ha chiesto ai dirigenti dei Red Devils di accelerare le operazioni.