Telenovela ancora tutta da scrivere per Romelu Lukaku: l'attaccante belga, infatti, continua ad essere conteso tra Juve e Inter. Intanto, da Cardiff - dove il Manchester United ha sfidato il Milan nella terza gara dell'International Champions Cup - parla Ole Gunnar Solskjaer, tecnico dei Red Devils. "Romelu tornerà probabilmente molto presto in gruppo, la prossima settimana. Non si tratta di infortunio, ha piccoli dolori e in questo week-end non volevamo rischiare nulla. La sfida con il Chelsea? Dovrebbe essere a disposizione, lo spero. Ho parlato con lui per indicare il giusto modo di comportarsi: per me il caso è chiuso".