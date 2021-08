Cristiano Ronaldo sta lasciando la Juventus, ma dove andrà? Sicuramente a Manchester. Ma se anziché andare al City virasse sul suo vecchio United?

Oggi in conferenza stampa l'allenatore dei Red Devils (ed ex compagno di CR7 nella stessa squadra) Ole Gunnar Solskjaer ha parlato di Ronaldo in questi termini: "Bruno Fernandes (giocatore dello United e compagno di Ronaldo in nazionale portoghese, ndr) parla spesso con Cristiano, col quale noi tutti abbiamo un ottimo rapporto. Se Cristiano andasse davvero via dalla Juventus, sa che noi siamo qui".