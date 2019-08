Ole Gunnar Solskjaer, manager del Manchester United, ha chiamato Mario Mandzukic nelle scorse ore. L'obiettivo era chiaro: convincere il centravanti croato a volare in Premier League, per prendere il posto di Romelu Lukaku, andato a rinforzare l'attacco dell'Inter in queste ultime ore. Secondo quanto riportato da Sky Sport, però, la risposta di Mandzukic è stata negativa: vuole restare alla Juventus e, a meno di 24 ore dal termine del mercato in Inghilterra, non si è convinto a cambiare aria per vestire la maglia dello United.