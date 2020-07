Ole Gunnar Solskjaer, manager del Manchester United, parla, al podcast High Performance, di Bruno Fernandes, che ha cambiato i Red Devils dal suo arrivo: "Abbiamo tanti scout che seguono i giocatori, ma volevo capire da altri giocatori com'era il ragazzo e ho iniziato a cercare i suoi compagni di squadra e di nazionale. Grazie ad Evra ho contattato Ronaldo che mi ha raccomandato di prendere Fernandes". CR7 scout per lo United, così come lo è stato per la Juve con De Ligt, anche se in quel caso fu anche intermediario...