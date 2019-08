Niente trasferimento in extremis al Real Madrid né alla Juventus, Paul Pogba resta al Manchester United e la conferma arriva dal tecnico dei Red Devils Ole Gunnar Solskjaer che dopo il pareggio contro il Southampton ha parlato ai media del futuro del centrocampista francese: "Pogba, giocherà con noi". Lo United non ha mai abbassato la richiesta di oltre 150 milioni di euro per il cartellino del Polpo. Cifra inavvicinabile sia per il club bianconero che per le Merengues.