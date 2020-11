Già stamattina vi abbiamo accennato di come, stando alle ultime indiscrezioni, l'arrivo di Paul Pogba - o meglio, il ritorno di Paul Pogba - alla Juventus non sia una prospettiva fattibile. A marciare nella stessa direzione sono arrivate nella giornata di oggi le parole dell'allenatore del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, riportate da Calciomercato.com: "La scorsa è stata una stagione difficile per Paul, ha avuto anche il Covid. Le tre partite in nazionale lo hanno aiutato a ritrovare condizione e forma, ho parlato con lui e si sente più forte. Penso che possa solo migliorare, è un giocatore e una persona molto importante per noi. Averlo in forma è vitale per la nostra squadra".