Ole-Gunnar Solskajer avvisa la Juve: il Manchester United vuole tenere Paul Pogba. Il tecnico dei Red Devils ha parlato in conferenza stampa del futuro del centrocampista francese, che tanto piace ai bianconeri: "Vogliamo trattenere Pogba, come vogliamo trattenere tutti i nostri migliori giocatori. Dobbiamo dare tempo a Pogba per farlo tornare ai suoi livelli, è stato fuori per molto tempo ma ha già dimostrato di cosa è capace in queste partite".