Ole Gunnar Solskjaer, manager del Manchester United, ha parlato anche del futuro di Alexis Sanchez, accostato anche alla Juventus nelle ultime ore, in conferenza stampa. Queste le sue dichiarazioni: "Sanchez fa parte della nostra squadra ed è un giocatore molto, molto bravo. In queste settimane si è dovuto allenare perché è tornato tardi dalla Copa America, quindi è qualche settimana indietro rispetto agli altri, ma è molto vicino a farne parte. Per noi è un valore aggiunto".