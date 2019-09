Ole Gunnar Solskjaer, manager del Manchester United non ci sta. Un eventuale assalto del Real Madrid, come della Juventus, nel prossimo mercato di gennaio per Paul Pogba non lo preoccupa affatto: "Non ascolto il presidente del Real Madrid. Ho visto la loro partita al Paris St Germain ed è stata una brutta sconfitta. Paul sta lavorando sodo ed è totalmente impegnato con il Manchester United. Non sono preoccupato ora e non sarò mai preoccupato in futuro. Se dovessero iniziare ad esserci altre indiscrezioni da Madrid, non ci saranno più preoccupazioni. Gestiremo eventuali speculazioni come abbiamo già fatto. Pogba non vuole andare da nessuna parte, è felice qui. E' uno dei nostri pilastri".