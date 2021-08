Ole Gunnar Solskjaer, allenatore dei Red Devils, lancia una frecciata a Cristiano Ronaldo in merito al possibile trasferimento alla corte di Guardiola. L'allenatore dello United ha parlato in conferenza stampa del possibile ritorno in Inghilterra del portoghese della Juve, regalando una risposta piuttosto secca. CR7 è cresciuto ed esploso nello United, tra il 2003 e il 2009. E Solskjaer ha giocato insieme a lui nei Red Devils per buona parte di quel periodo.