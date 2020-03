In estate sarà battaglia tra Juventus e Real Madrid per assicurarsi Paul Pogba. In una recente intervista a Chiringuito TV, suo fratello Florentin ha espresso il suo desiderio di vederlo in Blancos, ma i bianconeri possono godere degli ottimi rapporti con il suo agente Mino Raiola. Nel mezzo c’è il Manchester United, attuale quadra del centrocampista francese con cui ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2021. Ed è proprio il tecnico dei Red Devils Ole Gunnar Solskjaer a fare la voce grossa in conferenza stampa, dopo la vittoria in Europa League contro il Lask: “Paul è un nostro giocatore, ha un altro anno di contratto più un’opzione per quello successivo, per cui potete aspettarvi che sarà allo United anche la prossima stagione”.