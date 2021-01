Quella di mercoledì sera contro la Spal era la partita in cui fare ampio turnover e provare diversi giocatori che normalmente non hanno grande continuità nello scacchiere della Juventus. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, solo uno dei titolari di Coppa Italia partirà dal 1' domani contro la Sampdoria: Alvaro Morata, che con la Spal ha sbloccato il risultato. Gli altri 10 (Szczesny, Dragusin, Demiral, De Ligt, Frabotta, Bernardeschi, Fagioli, Rabiot, Ramsey e Kulusevski) andranno in panchina, tranne lo squalificato Kulusevski. McKennie e Chiesa, invece, dovrebbero essere titolari a Marassi dopo essere entrati nel secondo tempo contro la Spal.