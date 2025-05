Solo Monza e Torino peggio della Juve: il dato è impressionante

Getty Images

La Juventus vuole tenere saldo il quarto posto e allungare sul Bologna con lo scontro diretto del Dall'Ara. I bianconeri cercano la seconda vittoria consecutiva, che manca dalla striscia di cinque successi arrivata prima delle due pesanti sconfitte con, costate l'esonero a Thiago Motta.Tudor ha chiesto attenzione alta e voglia di andare a vincere, ribadendo che non si può giocare per un pareggio. I bianconeri dovranno rimanere concentrati contro un avversario tra i più in forma, capace di sconfiggere anche l'Inter e di collezionare 7 vittorie nelle ultime 10 in campionato.

In particolare, la Juve soffre i goal di testa: in questa Serie A i bianconeri hanno subito ben 10 reti su questa situazione, l'ultima contro il Parma. Solo il quasi retrocessoe ilhanno fatto peggio, rispettivamente con 18 e 11 reti.