Altra partita, altri gol per Cristiano Ronaldo. Due, stavolta. Entrambi su rigore, decisivi per la vittoria contro il Genoa ieri a Marassi. Il fuoriclasse portoghese non poteva scegliere un modo migliore per festeggiare la centesima presenza con la maglia della Juve, nelle quali, con la doppietta di oggi, ha totalizzato 79 reti. Numeri pazzeschi per CR7, solo due giocatori nella storia del club hanno segnato più di Ronaldo dopo lo stesso numero di partite (100) disputate in bianconero: Omar Sivori, a quota 84, e Felice Borel, a 80 reti.