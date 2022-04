6









#AllegriOut, l'hashtag che dopo una sconfitta o anche dopo una brutta partita della Juventus ci mette davvero poco ad andare in tendenza. E' così per Max, è stato così per Pirlo e Sarri, una costante delle Juventus incostanti degli ultimi anni. Ma - si chiede Tuttosport - è sempre vero che ogni gara dipende dall'allenatore? I numeri, spiega il quotidiano, non sembrano voler assecondare questa narrazione, anzi su besoccer.com, sito specializzato in dati e statistiche, si è analizzato il bilancio vittorie/sconfitte degli allenatori con almeno 50 gare all'attivo, scoprendo che... Allegri, a livello europeo, è terzo. Sale sempre sul terzo gradino del podio: il 68.77% di vittorie, che lo pone alle spalle di Carlo Ancelotti (74.25%) e Pep Guardiola (72.67%). E sul fronte delle sconfitte, Allegri ottiene un 14.51% che lo piazza dietro al solito Carletto madridista (13.77%) e a Thomas Tuchel (14.12), che sale al secondo posto per buttare giù dal podio Guardiola (14.53%).



Numeri che, ovviamente, non possono bastare alla Juventus, quarta in campionato e fuori da tutte le lotte per i trofei, fatta eccezione per la Coppa Italia. E non può bastare nemmeno ai tifosi, spesso, che chiedono il divertimento sul campo, oltre alle vittorie. Le ultime di campionato e la Coppa Italia sono oggi i grandi obiettivi.