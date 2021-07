Un tiro a giro che è sembrato una benedizione. L'arco di Wembley, per un attimo, è stato sostituito da quello di: migliore in campo per l'Uefa, non per i giornali italiani - che giustamente celebrano le prodezze di Donnarumma -, a quota due titoli di MVP e alla ricerca da quello più importante. Da campione d'Europa. Ecco le pagelle dei giornali sull'esterno della Juventus.Non fa sempre quello che il c.t. gli chiede, ma è il più letale nel momento giusto. Ancora un gran gol decisivo.Gli scatti e le progressioni, con la Spagna in pieno controllo, sono più complicate. Prova da solo a ribaltare il destino. La strana posizione di Barella gli toglie assistenza nel gioco corto. Ci vuole fede e Fede sa aspettare l'attimo giusto: segue a rimorchio Immobile, si aggiusta la palla sul destro e tira a incrociare sull'angolo opposto, beffando Unai Simon, a cui aveva già segnato con l'Under 21. Un capolavoro.: Reclama palloni che nessuno gli recapita, potrebbe avere metri per scatenare il suo motore, ma resta amaramente solo e abbandonato. Nella ripresa, alla prima occasione, scarica il destro che Unai Simon controlla in due tempi e poi un arco nel cielo londinese che va a morire nell'angolo più lontano.