rapper juventino che la redazione de ilBianconero.com ha avuto il piacere di intervistare ( QUI ), pubblicherà il suo secondo al album da solista, dopo "Stessa Pelle", che vedeva la partecipazione di artisti come Clementino, Ensi, Dj Shocca, Mistaman e Primo Brown. Di seguito tutti i dettagli.Il nuovo album di EasyOne si chiamerà "Solo" e vedrà la partecipazione di Francesco Paura, gli Shakalab, Gioman, Barile, Dj Delta, Johnny Royal Damn, Ares Adami, le produzioni invece sono state affidate a: Promo L’inverso, Low P. Bonni e Gheesa che ha anche curato il mix e il mastering al Macro beats Studio di Milano.Solo, non è una semplice citazione legata all’immaginario della saga Star Wars (Han Solo il protagonista del capolavoro di George Lucas) ma una metafora che racconta il suo stato attuale come uomo e come artista, come lo stesso cantante calabrese dichiara: "Questo non è un disco ma un diario di un ragazzo che in poco tempo è diventato uomo e papà e che oggi affronta temi attuali con una maturità diversa e soprattutto con gli occhi di chi ha più responsabilità e difficoltà rispetto al passato. Diciamo che questo è un disco più di Bruno che di EasyOne e questo mi rende orgoglioso. Senza fare spoiler, Han Solo nella saga più precisamente in uno spin-off uccide un suo pseudo maestro di vita che poi si rivela un traditore, ecco dopo tanto tempo mi sono accorto che è sempre meglio sbagliare da soli. Perché deresponsabilizzarsi e far prendere le scelte agli altri non ti fa crescere e soprattutto non ti aiuta a capire cosa è giusto e cos’è sbagliato. Meglio perdere da soli anziché dividere il fallimento per renderlo meno doloroso, per la vittoria succede la stessa cosa, quando vinci godi ancora di più".Il nuovo album di EasyOne, in coproduzione con l’associazione teatrale culturale Scena Nuda, uscirà il 31 maggio 2022 su tutte le piattaforme ufficiali con l'etichetta Gattopirata che curerà i contenuti e tutta la parte legata alla promozione le grafiche la stampa e gli store digitali mentre il booking è affidato interamente a Masa Blake.