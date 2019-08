di Cristiano Corbo

Non è detta l'ultima parola perché l'ultima parola ce l'ha proprio Dybala. L'argentino preferisce non parlare, al momento: si è trincerato nel suo appartamento nei pressi di Piazza San Carlo e non si fa vedere. Né dai turisti, né dai tifosi, né (soprattutto) dalle parti della Continassa, dov'è rimasto in sospeso un colloquio con Sarri che in tanti - e giustamente - davano come decisivo. La Juve l'ha praticamente venduto: l'ultimo okay che manca è quello tra Paulo e il Manchester United, con le parti troppo lontane sul versante ingaggio.



GIORNI TRISTI - Ma è l'atteggiamento di Dybala a insinuare dubbi e domande. E' il suo allontanarsi dal quartier generale e il suo 'non affrontare' la situazione. Come se si fosse arreso, seppur senza arrendersi. Tra Dybala e la Juve, vada come vada questa trattativa o qualsiasi strada prenderà il suo futuro prossimo, si è creato un solco che si farà sentire a lungo. Vicini o distanti che siano, le parti. L'unico modo per recuperare concretamente Dybala può arrivare dai tifosi: l'affetto mostrato sui social gli fa piacere, sa di aver dato tanto e che la Juve resta sempre al primo posto. Ma questo trattamento l'ha infastidito, sì. Da qui la reazione. Solo, arrabbiato e tradito al centro di una città che presto potrebbe lasciare. E' dura...