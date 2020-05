Non era poi così complicato da immaginare: via Allegri, in tanti hanno pensato che anche De Sciglio avrebbe preso la stessa strada. E invece, Mattia è rimasto, ha provato a farsi valere. Complice anche qualche infortunio di troppo, è però scivolato in basso nelle gerarchie degli esterni bassi: 5 gare da titolare con Maurizio Sarri, che nei fatti ha dimostrato di poterne fare a meno. Dunque, l'idea della Juve: può essere una facile plusvalenza, anche per le richieste che ha De Sciglio.



PSG E BARCELLONA - Ne ha scritto oggi La Gazzetta dello Sport: l'ex Milan sembra avere solo l'imbarazzo della scelta. Il Psg è il club al momento più vicino: Leonardo è un estimatore di Mattia, che andrebbe ben volentieri in Francia. Del resto, l'aveva già deciso a gennaio: lo scambio con Kurzawa era praticamente chiuso, poi il dietrofront della Juventus. Juventus che ha parlato dell'esterno anche con il Barcellona: De Sciglio da Ronaldo passerebbe a Messi. Deve solo scegliere.