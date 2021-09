Rodrigoè uscito al 70' nella gara giocata a Lima tra Perù e Uruguay, finita 1-1. Secondo alcuni media sudamericani per un problema fisico, ma stando a quanto filtra dalla Juventus è stata più unaE' quanto ha appurato la la società bianconera, dissipando completamente l’apprensione sulle condizioni dell’uruguaiano. EdL’11 settembre a Napoli, alla terza di campionato, Rodrigo Bentancur non ci sarà comunque, visto che la sua ultima partita con l’Uruguay per le qualificazioni Mondiali la giocherà a Montevideo alle 00.30 italiane di venerdì 10 settembre. Niente Napoli, dunque, ma neppure uno stop più lungo: Allegri - scrive Tuttosport - potrà averlo a disposizione per il debutto in Champions di martedì 14 in casa del Malmoe.