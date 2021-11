Così a Radio 24 Dante Sollazzo,​ Head of Unscripted Originals di Amazon: "All or Nothing Juventus è il primo episodio tutto italiano della serie. Il rapporto con la squadra? La nostra è stata una vera e propria invasione di campo, siamo entrati negli uffici, nella mensa… All’inizio c’è stata un po’ di diffidenza, ma pian piano ci siamo guadagnati la fiducia e si è creato un rapporto con la squadra. Anche perché siamo stati obbligati a lavorare in vere e proprie bolle produttive con la squadra, oltre 6mila tamponi per mettere in sicurezza tutti i collaboratori. Questa bolla ci ha aiutato a creare un rapporto molto intimo."

IL PUNTO DI FORZA - "In Italia il calcio è un po’ una religione. Il merito della serie è restituire il lato più umano di una realtà affascinante e complessa come quella della Juve. Abbiamo documentato tanti momenti che mai si sono visti e mai si vedranno!"