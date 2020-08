4









Nato in Guinea il 26 gennaio 1999, ma di nazionalità belga. Ennesimo esponente della nuova generazione che ha portato il Belgio nelle prime posizioni del calcio mondiale, un giocatore ancora tutto da scoprire ad alti livelli. A "scoprirlo" in Italia è stata la Sampdoria, che lo prelevò due anni fa dal Bruges e l'anno scorso l'ha ceduto alla Juventus nell'ambito dell'affare che ha trasferito definitivamente Audero in blucerchiato. Lui è Daouda Peeters, il mediano dell'Under 23 che Sarri ha fatto esordire in Serie A nell'ultimo quarto d'ora della sconfitta di Cagliari alla penultima giornata. E che Pirlo adesso vuole testare nella preparazione estiva. CARATTERISTICHE - Peeters occupa la stessa posizione in campo dell'attuale allenatore della Juve, ma con caratteristiche molto diverse. Si tratta di un frangiflutti da piazzare davanti alla difesa per mantenere gli equilibri e permettere ai giocatori intorno a lui di gestire serenamente la manovra. Ha fatto tutta la trafila delle nazionali giovanili del Belgio, e ha disputato due gare con l'Under 21 allenata da Johan Walem. A giugno rinnovato il contratto con la Juventus fino al 2024.