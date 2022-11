Si può dire, adesso:E' il crash test superato, è la storia che non si contraddice, neanche nella stagione in cui sembra tutto così diverso, a partire dal percorso europeo. No: la Juve non si è snaturata. Ha portato a casa, più che una partita, una notte pronta a darle una dimensione diversa. E se sarà tempo di nuove ambizioni, potrà raccontarlo solo la continuità, ora praticamente obbligatoria.Anche perché ha vinto una grande, grandissima partita.Come accadde nella scorsa stagione dopo il Chelsea, ora i bianconeri sanno di essere forti a prescindere dalle armi a disposizione. Il filotto è oggettivamente alla portata: sprecarlo sarebbe il vero fallimento, più di tutto il resto. Ma con la base di forza data dagli ultimi risultati,, a entrare in campo con una dimensione completamente opposta rispetto alle ultime uscite. Anche per gli avversari è cambiato tutto. Non solo sono di nuovo lì a temerli - vedi l'Inter appannata della ripresa -, ma sono tornati consapevoli di poter sbagliare poco davanti, perché questa difesa è tornata a chiudersi in maniera ermetica. Allegri è ripartito dalle basi, le basi si stanno facendo sentire. Ora è tempo di accelerare.Anzi: è tempo di alzare l'asticella.: Miretti e Milik hanno funzionato poco, tutto il resto è stato di una solidità meravigliosa. La Juve lascia una bella sensazione proprio perché ha margini di crescita enormi: dal punto di vista del gioco, per i rientri attesi, per la qualità tutta da esprimere sulla trequarti. Messe a posto due o tre situazioni, perché non si potrebbe tornare a sognare? Peccato per l'Europa: forse sarebbe bastato questo spirito. Ma stasera non è per i rimpianti: è solo un grosso punto di ripartenza.