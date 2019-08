Your browser does not support iframes.

Tra le meravigliose tifose della Juventus nel panorama dei social, non manca di farsi notare Lucia. Conosciuta come @lucialuciano sul popolare social network Instagram, sul quale conta oltre 40.000 follower in totale, la splendida nativa di Torino si fa ricordare anche e soprattutto per uno scatto con la canotta da basket che Adidas ha dedicato al club bianconero nella scorsa stagione. La sua passione per la Juventus, però, è ben nota fin dalla biografia di Lucia su Instagram. Insomma, il suo tifo non è certo da nascondere e sarà ancora più contenta dopo la vittoria di ieri a Parma nell'esordio stagionale.



