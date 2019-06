Your browser does not support iframes.

L'estate è alle porte e la bellissima Cecilia Consolo è pronta a viverla al massimo, soprattutto nella sua splendida Sicilia. La giovane modella, studente di lingue all'università, ha una passione su tutte a caratterizzarla: la Juventus. Cecilia non nasconde il suo amore per i colori bianconeri, anzi lo mette in mostra nei suoi splendidi scatti su Instagram, che hanno già catturato l'attenzione di oltre 5.000 follower. Che la seguono per la bellezza, certamente, ma anche per i suoi gusti sportivi.



In attesa dell'estate, caldissima per il mercato in casa bianconera, scoprite la bella Cecilia nella nostra gallery dedicata.