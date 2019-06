Alla fine, l'Hellas Verona ce l'ha fatta. I gialloblù hanno battuto per 3-0 il Cittadella e rimontato il 2-0 della gara d'andata: ad andare in Serie A è stata difatti la squadra scaligera. Grande festa all'ombra dell'Arena, con una città che rientra in pieno merito nel massimo torneo italiano dopo la brutta retrocessione del Chievo. Ebbene, a festeggiare è stata anche la Juventus: dall'Hellas arrivano soldi freschi, freschissimi. Il motivo? Chiedete a Luca Marrone, oggi certo di potersi giocare una grande chance con la maglia gialloblù. Per poco meno di un milione di euro, il Verona si assicura il centrocampista ex Juve: il riscatto, con la promozione, si è fatto obbligatorio.