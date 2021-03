1









E adesso torna tutto in discussione. Lo fanno persino gli indiscutibili, come Cristiano Ronaldo, che fino a ieri sera era il salvatore della patria e poi in novanta minuti si trasforma in traditore. Regole del calcio: nessuno le scrive, ma non per questo ci si stupisce.



L'edizione odierna de Il Messaggero lancia alcuni segnali sul futuro di CR7: per il fuoriclasse portoghese, infatti, "potrebbe arrivare l'addio anticipato". I parametri finanziari sarebbero difatti incompatibili con l'attuale situazione finanziaria. L'insoddisfazione, inoltre sarebbe reciproca. Giorni caldissimi...