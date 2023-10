Come racconta Tuttosport, lo Stadium diventa uno scenario destinato a muovere e smuovere le emozioni della gens bianconera, pronta ad affiancare e spingere la squadra di Allegri. Non solo a parole ma anche con i fatti. Un esempio? Innanzitutto l’afflusso previsto per la sfida di domani sera contro i veneti, partita non di cartello, i gialloblù sono quintultimi: se non sarà esaurito sarà per qualche manciata di biglietti. Dunque la carica dei 40 mila è garantita, così come l’apporto sonoro della curva Sud.