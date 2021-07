Il trequartista classe 2004 ​dell'Ullensaker/Kisa ​ha terminato le visite mediche e a breve diventerà un calciatore della Juventus. Il giovane talento norvegese è atterrato oggi a Torino, come già anticipato dal padre e dall'agente del giocatore nei giorni scorsi. ​Solberg si unirà al progetto dell'Under 23, che ancora una volta rappresenta un valore aggiunto per il club, in grado di acquistare giovani talenti e farli crescere permettendo loro di giocare con continuità. Lo scorso anno Solberg ha chiuso la stagione con 3 gol in 16 partite nel campionato norvegese.