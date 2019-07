Santiago Solari, ex allenatore del Real Madrid, ha parlato a ESPN del derby perso 7-3 e del possibile arrivo di Paul Pogba: "Al momento non so quale sia la scelta migliore per il Real Madrid. Ci sono persone che devono prendere questa decisione e lo faranno bene. È incredibile per il suo talento. Se ci arriva, ci sarà molta competizione in mezzo al campo e uno dei grandi nomi dovrà aspettare per giocare. È vero che Kroos e Modric non hanno 20 anni ed è normale che il club stia pensando di firmare un altro giocatore per rafforzare il nucleo principale".