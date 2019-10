E' ancora Paul Pogba il sogno di mercato della Juventus per la prossima stagione. In estate scatterà l'ultimo anno di contratto del francese con il Manchester United (che vanta però un'opzione di prolungamento unilaterale) ma come riporta Tuttosport l'ex bianconero vuole lasciare l'Inghilterra e la Juve è una delle favorite per il grande colpo nonostante la concorrenza del Real Madrid. Ma non finisce qui. Paratici vuol concludere ciò che ha iniziato in estate: oltre a un colpo a centrocampo vuole completare la rosa con un attaccante come Maruo Icardi pronto a tornare in orbita Juve nel caso in cui Paris Saint-Germain non lo riscattasse.



ITALJUVE - Ma c'è anche da ricostruire il blocco ItalJuve. Il primo nome è quello di Sandro Tonali, centrocampista classe 2000 del Brescia. Le alte aspettative su di lui si sono trasformate, sin qui, in prestazioni di qualità anche in Serie A: Paratici si è già mosso con Cellino, ma deve considerare la concorrenza di Inter e Napoli. Proprio con i nerazzurri sarà battaglia anche per Federico Chiesa, già vicino ai bianconeri la scorsa estate. Gli ultimi due nomi sono quelli di Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo.



Nella gallery gli altri obiettivi di mercato della Juve: nomi pesanti, da Harry Kane a Kante...