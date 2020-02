La Juventus sogna Paul Pogba per il mercato estivo. La stella del Manchester United lascerà il club al termine della stagione, ad un anno dalla naturale scadenza del suo contratto. Secondo quanto riporta Tuttosport, i bianconeri sono in vantaggio sul Real Madrid per l'acquisto della stella francese che in più di un'occasione ha fatto capire di voler lasciare lo United. Il suo agente Mino Raiola sta già lavorando per accontentarlo con Paratici che in questo momento è davanti al Real di Zidane e Perez, freddi (soprattutto il presidente) sull'ipotesi di portare Paul al Bernabeu.