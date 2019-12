Il grande sogno della Juve si chiama Paul Pogba. I dirigenti della Juve vogliono iniziare a lavorarci già a gennaio per poi mettere a segno il colpo l'estate prossima. Secondo il Corriere dello Sport è un'operazione tutt'altro che facile e anche abbastanza impegnativa a livello economico. Per facilitare il ritorno del francese, bisognerà prima chiudere una cessione importante per far quadrare il bilancio: per il giocatore del Manchester United serviranno più di 100 milioni. Il prezzo potrebbe lievitare se anche il Real Madrid - da tempo sul giocatore - decidesse di affondare il colpo come richiesto a più riprese da Zidane. Il giocatore ha un ingaggio da oltre 15 milioni l'anno, ma grazie agli ottimi rapporti con l'agente Raiola la pista Pogba rimane apertissima per la Juve