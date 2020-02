Nell'estate scorsa il nome di Neymar era circolato anche in orbita Juventus. Quello del brasiliano è il profilo da novanta che i bianconeri avrebbero individuato per il dopo Ronaldo. Lui come Mbappé e Sancho, il club bianconero potrebbe provare a fare un tentativo per uno di loro. Su Neymar, però, è forte l'interesse del Barcellona, che già l'aveva trattato a lungo prima dell'arrivo di Griezmann. Secondo El Confidencial, il presidente Bartomeu è pronto a sacrificare un top player pur di arrivare al brasiliano. La Juve lo segue e lo sogna, il Barça è pronto a fare carte false per riportarlo "a casa".