Il mercato, non solo dei calciatori. Il 3 gennaio aprirà il calciomercato ufficialmente, mentre impazza sempre anche quello legato ai direttori sportivi. Nell'intervista odierna concessa a Tuttosport, l'ex responsabile dell'area tecnica del Bologna Walter Sabatini ha dichiarato di sentirsi pronto a tornare in sella e quella di Napoli è una piazza che lo affascina non poco. Una conferma importante rispetto alle indiscrezioni uscite negli ultimi giorni, anche in chiave Juventus. Il rapporto tra Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli non è più idilliaco da tempo e il Napoli è alla ricerca per la prossima stagione di un nuovo uomo mercato. Come scrive calciomercato.com, quello di Sabatini è uno dei profili al vaglio complici gli eccellenti rapporti col tecnico azzurro Luciano Spalletti e la sua capacità riconosciuta di individuare talenti a basso costo in giro per il mondo.



E LA JUVE - E così Giuntoli può lasciare Napoli, essendo disposto a sua volta a prendere in considerazione nuove sfide professionali. Sempre calciomercato.com ​racconta come la "nuova" Juventus stia pensando a un successore di Fabio Paratici, nonostante il recente avvicendamento con Federico Cherubini, e abbia già avuto dei contatti con l'attuale direttore sportivo del Napoli, comunque sotto contratto col club di De Laurentiis fino a giugno 2024.