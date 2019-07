È stato l'ultimo ad approdare al ritiro del Real Madrid, ma le sue intenzioni sono piuttosto chiare. Isco si è presentato in perfetta forma al ritrovo dei Blancos. Secondo quanto riportato da Marca, questa prestanza fisica sarebbe il risultato della volontà del giocatore di rimanere a Madrid. La sua avventura alle Merengues, in fondo, insegna che le gerarchie si possono sempre ribaltare. Dunque, la Juventus sembra lontana, forse troppo per sognare il grande colpo. L'unico alleato dei bianconeri resta il bisogno di fare cassa del Real. Di fronte alla necessità di ricavare un gruzzoletto dalle cessioni, nemmeno Isco sarebbe intoccabile.