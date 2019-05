Cambia rotta l’Atletico Madrid. I Colchoneros si erano fatti avanti per Gabriel Jesus, entrando in conflitto con la Juventus che si era mostrata fortemente interessata al giovanissimo attaccante brasiliano del Manchester City. L’affare con i Citizens sembrava possibile grazie alla trattativa che il club inglese aveva portato avanti per il centrocampista Rodrigo. Tuttavia, secondo il Mundo Deportivo, Diego Simeone avrebbe trovato un sostituto a Gabriel Jesus: si tratterebbe di Radamel Falcao, attaccante colombiano esploso proprio sotto la guida del tecnico argentino. La Juventus avrebbe così il via libera per trattare con il City per Jesus. Un affare complicato, ma non impossibile.