Roberto Mancini, a Sogno Azzurro, ha presentato la sua Nazionale



L'OBIETTIVO - "Non alzo mai la voce? No, qualche volta la alzo! I giocatori capiscono tutto se sei competente o non sei competente. Dal primo giorno ci siamo dati l'obiettivo di far sognare i tifosi italiani, un po' disinnamorati della Nazionale".



CAMBIARE LA NAZIONALE - "Sono stati i giocatori a credere nel progetto esposto, dare un cambio di mentalità. Ho trovato giocatori con personalità, nonostante tanti pensassero di trovarne 11 da mettere in campo: Jorginho, Barella! Chiellini e Bonucci esempi, sono i più esperti. Sai che puoi parlare con questi giocatori, hai più facilità a essere in contatto con la panchina".



IN PANCHINA - "Ho accettato proprio la Nazionale perché è sempre stata una sfida, fare cose difficili mi è piaciuto. Non aver avuto la fortuna di vincere con le mie nazionali, e per pura sfortuna non abbiamo vinto mondiali ed Europei, sentivo di dover avere una rivincita".



AI MASSIMI LIVELLI - "Ho giocato a 20 anni ai massimi livelli, così trasferisco le competenze acquisite nei mie anni in campo".



PER VINCERE - "Fare gol e non subirne! Gruppo? I ragazzi hanno trovato uno spirito straordinario, hanno rispetto tra di loro e per la squadra. Ognuno cerca di fare questo".



VIALLI - "Sono felicissimo di ritrovarlo qui. Ho vissuto con lui i momenti più belli della mia vita da calciatore. Secondo perché abbiamo portato in cima, quasi sul tetto d'Europa, una città che non aveva vinto nulla. Una volta a Genova, durante l'allenamento, litigammo, per niente, e mi chiamò 'Mancini' e si offese e non mi parlò. Ci fu la convocazione della nazionale e non ci parlammo, poi facemmo pace in quei giorni lì della convocazione".



IMMOBILE-BELOTTI - "​Belotti e Ciro uguale a me e Vialli? Lo spero. Soprattutto a livello di gol. Si conoscono bene e sono affiatati. Dovrei farli giocare un po' insieme...".



SENZA MONDIALI - "Avere l'Italia ai Mondiali ti fa passare un'estate più bella. Quando gioca la Nazionale sono tutti a casa a vederla, è stata la prima delusione in 55 anni".



I RAGAZZI - "A me fa piacere vedere i ragazzi per la prima volta. Può essere Caputo a 33 anni, può essere un ragazzo giovane. C'è emozione e non sanno come comportarsi (sorride, ndr). Poi è bello vederli giocare, debuttare e fare gol".



LIBERI - "Ogni tanto li lascio liberi, penso sia giusto fargli sgombrare la mente per il lavoro fatto in settimana. Giocare a calcio è bello e semplice, bisogna essere tranquilli".



ORGOGLIO - "Sono orgoglioso della mia squadra quando gioca bene. Poi andare in Olanda e sentiamo dire: è la prima volta che applaudiamo gli azzurri, che dominano qui, ecco credo sia motivo d'orgoglio. Credo sia giusto riportare l'Italia al massimo.​



