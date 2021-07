, i bianconeri campioni d'Europa hanno commentato la vittoria degli Europei e non solo."Abbiamo un gruppo barra ultra deejay. Canzoni napoletane e ho dovuto imparare il ritornello per partecipare al gruppo"Partita tosta. La Spagna ci ha regalato tante notti insonni e tante delusioni. Il secondo tempo, dal sessantesimo al novantesimo, non riuscivo più a spingere. Non abbiamo avuto più un attimo di pausa."Me lo porterò dentro di me sempre. Per tutta la carriera, la mia vita, il primo gol che ha sancito il record padre e figlio in gol agli Europei"."Sono quaranta giorni. Quaranta giorni in cui penso: cosa stiamo facendo? Vedere un sogno realizzato ti fa diventare leggenda della Nazionale. Ogni bambino vuole diventarlo. E siamo a un passo. Questa è la squadra più squadra in cui sia mai stato. La nazionale più unita, in tutti i suoi elementi".