A pochi giorni dalla vittoria dell'Europeo a Wembley, la Rai ha progettato unche ripercorre la cavalcata vittoriosa degli Azzurri di Mancini, dalla partita d’esordio fino alla finale contro l’Inghilterra.andrà in onda giovedì 15 luglio alle 20.30. Ecco le parole di Pierluigi Colantoni, Direttore Sviluppo Nuovi Formati Rai, riportate da rai.it:“Sogno Azzurro, la strada per Wembley è il completamento di un progetto iniziato un anno fa insieme alla Figc, per raccontare l’avvicinamento della Nazionale agli Europei attraverso le 4 puntate di Sogno Azzurro, andate in onda nei giorni immediatamente precedenti all’Europeo, portando in una delle fasce orarie più importanti della prima rete generalista il nuovo linguaggio televisivo della docu-serie”.