Gianlucaha giocato un ruolo centrale nella spedizione azzurra ad. Lo si è visto durante il torneo, lo ha sottolineato la serie prodotta dalla Rai: "Sogno Azzurro, la strada per Wembley". Tra i momenti più toccanti del prodotto, il discorso motivazionale di Vialli, recitato di fronte a tutta la squadra prima della finale contro l'Inghilterra: "Non è colui che critica a contare, né colui che indica quando gli altri inciampano o che commenta come una certa azione si sarebbe dovuta compiere meglio. L’onore spetta all’uomo nell’arena. L’uomo il cui viso è segnato dalla polvere, dal sudore e dal sangue. L’uomo che lotta con coraggio, che sbaglia ripetutamente, sapendo che non c’è impresa degna di questo nome che sia priva di errori e mancanze. L’uomo che dedica tutto se stesso al raggiungimento di un obiettivo, che sa entusiasmarsi e impegnarsi fino in fondo e che si spende per una causa giusta. L’uomo che, quando le cose vanno bene, conosce finalmente il trionfo delle grandi conquiste e che, quando le cose vanno male, cade sapendo di aver osato. Quest’uomo non avrà mai un posto accanto a quelle anime mediocri che non conoscono né la vittoria, né la sconfitta"