Quest'uomo meriterebbe di rimanere con noi a vita. pic.twitter.com/PjS3U6wYVl — VincEnzo (@vinsd90) August 25, 2019

, vice allenatore della Juventus di Sarri, ha esordito come primo tecnico bianconero nella gara del debutto per la stagione 2019/20. E si ripeterà contro il Napoli, visto che Sarri sarà ancora in cura per la polmonite.In conferenza stampa, dopo la vittoria contro il Parma, Martusciello si è raccontato, lasciando andare anche un prezioso ricordo: