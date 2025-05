Sofia Cantore ad un passo dal Washington Spirit: avrebbe già salutato le compagne, il retroscena

Getty Images



Cantore al Washington Spirit

Sofiaè sempre più vicina all'addio allaWomen. L'attaccante classe 1999 originaria di Missaglia, nel milanese e cresciuta nelle fila del Fiammamonza ora sembra pronta a prendere un volo di sola andata per Washington. L'affare con ilinfatti sembra essere alle battute finali. Quasi concluso.Infatti, come appreso dalla nostra redazione il club che milita nel massimo campionato americanopresente nel contratto della giocatrice. Una cifra che dovrebbe superare di oltre il doppio quella versata dal Bayern Monaco per Caruso (in quel caso superava i 100k).



Quando Cantore ha salutato le compagne della Juventus?

Mancherebbe davvero un soffio alla chiusura, dopo aver alzato al cielo nella suggestiva cornice di Como la Coppa Italia.Tuttavia c'è un curioso retroscena che riguarda la numero 9 della Juventus Women. Nel novembre 2020 in un'intervista aveva svelato di sognare per il suo futuro un'esperienza all'estero, in particolare in America, magari nel massimo campionato americano. Ecco quindi che, dopo le difficoltà che Cantore non ha mai nascosto potrebbe diventare la dimostrazione che i sogni, se inseguiti con costanza e determinazione, possono diventare realtà. Ma aspettiamo l'ufficialità del suo trasferimento in NWLS per dirlo.





