Da 'sono scarsa' ad essere la prima italiana in NWSL, cosa ci insegna il percorso di Sofia Cantore

. In realtà Sofiale sue compagne le aveva già salutate circa un mese fa insieme a tutti gli addetti ai lavori di Vinovo. Chi c'era dice senza lacrime ma con tanti sorrisi. I sorrisi di chi sa che è uno di quei treni che nella vita passano una sola volta e che i sogni sono fatti per essere inseguiti ma soprattutto coronati." raccontava una timida Sofia Cantore, diciannovenne e all'epoca vestiva la maglia della Florentia San Gimignano. Quindi ecco, oggi Sofia Cantore si trasferisce ufficialmente al Washington Spirit ma a tutti insegna che i sogni possono diventare realtà.Sofia con umiltà ma soprattutto con coraggio si è presa la Juventus ed anche la Nazionale Italiana. "Non puoi sempre aspettare che qualcuno ti dia fiducia per averla. Ti aspetti sempre che qualcuno da fuori ti aiuti ma in realtà tutto deve partire da te" raccontava l'attaccante poco più di un anno fa. Un percorso lungo quello di Sofia che ha sempre parlato con sincerità, senza nascondersi. Non si nascondeva neanche lo scorso 25 agosto quando svelava: "Non sono mai riuscita ad arrivare in doppia cifra, o per Covid, o infortuni o forse sono scarsa io (ride ndr)".Sofia però è stata anche molto altro. È stata la dimostrazione che con determinazione i risultati possono arrivare, ha dimostrato che dopo ogni errore poi torna il sereno e ha dimostrato anche che i rigori li sbaglia solo chi ha il coraggio di tirarli (si pensi a quello di Parma in cui la Supercoppa è andata alla Roma). Sofia è stata goal, assist e sorrisi, ma soprattutto è stata la parola giusta al momento giusto alle compagne, l'artefice di tanti scherzi ma anche la dimostrazione che si può diventare leader con il tempo.L'esultanza con la linguaccia, il cuore alla mamma in tribuna, quelle giocate che ci hanno fatto dire "wow". Chi l'ha conosciuta da giovanissima racconta: "Calciava con una potenza incredibile" ed infatti questa stagione appena giunta al termine lo conferma. Cantore è la dimostrazione oggi che con il lavoro i traguardi possono essere raggiunti."E capendo che ti ho persa ti scatto un'altra foto" cantava Tiziano Ferro in "Ti scatterò una foto". Le istantanee però ora rimarranno impresse nel cuore e nella mente di chi ha creduto in Cantore in questi anni, di chi l'ha vista crescere e di chi l'ha vista anche solo un paio di volte giocare ma è subito rimasto colpito dalle sue qualità e questo è il ricordo più bello che potesse lasciare. Indelebile. Grazie Sofia.





