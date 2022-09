. Apre così Tuttosport, che spiega come ci sarà anche in futuro "secondo i piani e le convinzioni della società, fiduciosa nella capacità del tecnico di risolvere i problemi che stanno rallentando la corsa bianconera in campionato e non l’hanno proprio fatta partire in Champions League". Idee che saranno soggetti al confronto con situazioni, risultati, prestazioni e prospettive e, in base a quel confronto, suscettibili di modifiche, che non potranno essere evitate all’infinito. La Juve è stata indubbiamente frenata da una serie pesante di infortuni e la dirigenza juventina è convinta che Allegri, dopo recuperi e inserimenti, possa svoltare. Ma, intanto, serve un cambio marcia subito: da Monza.