Alessio, 18 anni, classe 2001, è un potenziale campione. La Juve l'ha inserito nell'affare che porterebbe Rugani in giallorosso: operazione tra i 22 e i 24 milioni di euro, con l'inserimento di due giovani giocatori della Primavera di Alberto De Rossi. Riccardi, appunto, e uno tra Celar e Bouah. Insomma, sembrerebbe tutto chiuso, ma i tifosi giallorossi sui social si stanno mobilitando: "Non andare alla Juve, resta con noi", "Sei il futuro della Roma, non ci lasciare", "No alla Juve”. Il centrocampista, secondo Calciomercato.com, vorrebbe restare a casa sua, così come ha lasciato trasparire con un messaggio sul proprio profilo Instagram a tinte giallorosse: "Amore infinito". Per ora, Riccardi ha dato mandato al suo agente di capire le intenzioni della Juve: sia economiche, sia dal punto di vista di impiego. Staremo a vedere.