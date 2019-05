Your browser does not support iframes.

E' finito il campionato della Juventus con i bianconeri usciti sconfitti da Marassi con il risultato di 2-0. Anche dopo l'ultima di campionato sono tante le reazioni social che arrivano direttamente dallo spogliatoio bianconero. Tra i primi c'è ovviamente Carlo Pinsoglio, che ha esordito oggi in campionato. "Felice per l’esordio, emozionato per aver difeso i colori. Peccato solo per il risultato", ha scritto il terzo portiere bianconero su Instagram. Arriva anche il messaggio di Andrea Barzagli che oggi ha passato in panchina l'ultima gara ufficiale della sua carriera. Un GRAZIE A TUTTI scritto a caratteri cubitali per tutti i tifosi della Juve e non solo. Nella nostra gallery tutte le reazioni social dei calciatori della Juventus dopo la partita contro la Sampdoria.