Social Juve scatenati. I giocatori della Juventus fanno festa e tramite i propri profili raccontano tutta la felicità di questo momento, prima di tornare a concentrarsi sull'ultima gara, in cui sarà obbligo vincere e fare del proprio meglio per prendersi la qualificazione in Champions League. E in spogliatoio, oltre ai soliti cori "campeones", ne arrivano altri due. Uno per Demiral, semplicemente "Demiral alè". E l'altro per Carlo Pinsoglio, anima dello spogliatoio: "Rinnovatelo, Rinnovatelooo, Rinnovatelooooo".