Your browser does not support iframes.

La Juventus può esultare: allo stadio Tardini contro il Parma arrivano tre punti fondamentali per i bianconeri, che iniziano al meglio il proprio campionato e la propria stagione. Dopo la partita, oltre all'esultanza in campo e negli spogliatoi, arriva il consueto saluto ai tifosi tramite gli account social ufficiali. Parte Blaise Matuidi, poi arriva il messaggio del match-winner e capitano, Giorgio Chiellini. Fanno seguito tutti gli altri, da Matthijs de Ligt a Cristiano Ronaldo e Douglas Costa. Oltre a Miralem Pjanic, che aggiunge una polemica per un fallo non fischiato su di lui da parte di Gervinho, salvo poi cancellare la Story a riguardo.



Tutto dai social della Juventus dopo Parma-Juventus nella nostra gallery dedicata.